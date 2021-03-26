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Львів'янка Наталія Букса стала найкращою шахісткою України 2020 року

Вероніка Рой

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Українські гросмейстери Антон Коробов (Харків) і Наталя Букса (Львів) стали лауреатами конкурсу «Шаховий Гетьман» як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2020 року. Варто відзначити, що п’ятеро львівських шахістів увійшли у вітчизняний ТОП-5 серед чоловіків і жінок. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

Лауреати конкурсу «Шаховий Гетьман», який щорічно влаштовує спільнота  Українські шахи – Ukrainian Ches,  визначаються шляхом персонального голосування. В ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

У конкурсі «Шаховий Гетьман»-2020 харків’янин Антон Коробов набрав 297 балів (27 опитаних гросмейстерів поставили його на перше місце, 3 – на друге, 1 – на третє і 1 – на п’яте). Львів’янка Наталя Букса набрала 221 бал (18 – перших місць, 3 – других, 4 – третіх). Загалом в опитуванні-2020 взяли участь 68 гросмейстерів.

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Фото: НОК у Львівській області

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