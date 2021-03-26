Ляшко повідомив, хто з українців та коли отримає вакцину Sinovac від COVID-19

В Україну надійшли перші 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від виробника Sinovac Biotech. Наразі препарат проходитиме 10-денний лабораторний контроль, і тільки після успішного його проходження буде розвезений в регіони. Щепити ним планують найперше людей похилого віку. Про це повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

На відміну від препарату CoviShield, що сьогодні використовують в Україні, який містить 10 доз в одному флаконі, вакцина Sinovac є однодозною.

«Ми її будемо використовувати в першу чергу на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять в подальшому розлив. Зокрема, пріоритет буде на групу людей похилого віку, щоб наші мобільні бригади провакцинували вакциною саме людей маломобільних, а також їх опікунів», – зазначив Ляшко.

Він додав, що на сьогодні таких людей в Україні приблизно 40 тисяч. Препарат так само передбачає введення першої дози та через 20 днів – другої.

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Наразі вакцина Sinovac проходить завершальну стадію випробування у ВООЗ. Наступного тижня організація має дозволити або не дозволити використання препарату в екстрених ситуаціях, як це можливо для Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

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