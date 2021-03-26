Квентін, Тарантіно та ще 8 вихованців ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 10 собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Лис, 3 роки

Місце відлову: вул.Садова

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Цей хлопчик, точно, як дзиґа. Йому цікаво абсолютно все, що відбувається навколо. Всюди покрутитися, всюди встигнути. А його яскрава посмішка, тільки доповнює образ веселуна. Йому би людину, яка направила енергію цього собаки в правильне русло.

Арій, 1 рік

Місце відлову: вул.Олесницького

Ідеальний хлопець, грайливий, слухняний, ефектний. Виглядає ну дуже солідно. Такому красеню не місце на вулиці, тільки вдома на м’якій подушці.

Тарантіно, 5 років

Місце відлову: вул.Туркменська

Тихий, неконфліктний хлопчик. На нього неможливо дивитися без замилування. Має такий сум в очах, ніби вже не вірить, що колись зможе мати родину.

Квентін, 3 роки

Місце відлову: вул.Туркменська

Квентін з тих собак, для яких завести друзів це питання однієї хвилини. Шустрий, смішний добряк. Любить людей. І не дивлячись на свій розмір, не проти, щоб його взяли на ручки.

Спарк, 4 роки

Місце відлову: вул.Пирогівка

Спарк приїхав до нас на щорічну вакцинацію і з надією, нарешті, знайти родину. Активний, гавкучий та дуже приємний хлопець. Може стати прекрасним другом для когось. От тільки поки що ніхто цього не помітив.

Моцарт, 7 років

Місце відлову: Галицьке Перехрестя

Моцарт має якийсь особливий шарм, яким підкорив вже всіх працівників. Любить ніжності, а особливо, коли чухають за вушком. Вміє ходити на повідку, та й загалом дуже слухняний.

Марсель, 1 рік

Місце відлову: вул.Конюшинна

Трохи боязкий та спантеличений, але це мине. Ми з ним трохи попрацюємо і він стане найвідважнішим хлопцем на ЛКП “Лев”.

Ліон, 5 років

Місце відлову: вул.Любінська

Перед тим, як потрапити до нас, Ліон блукав по вулиці, наче когось шукав та чомусь так і не знайшов. Він досі ще має стрес, та це не заважає йому бути чуттєвим та ніжним хлопчиком. На жаль, цей песик не може побачити, наскільки прекрасний світ, але може це відчути, завдяки вашій любові та підтримці.

Ханна, 1 рік

Місце відлову: вул.Керченська

Ця дівчинка точно була домашньою, бо виглядає доглянутою та викоханою. Вона ще не зовсім розуміє, чому опинилася в нас, тремтить всім тілом та горнеться до людей, шукаючи тепла.

Еміль, 1 рік

Місце відлову: вул.Керченська

Маленький, делікатний хлопець. Обережно відноситься до людей та інших собак. Наразі не вміє гуляти на повідку, але пару занять з кінологом і він стане найкращим супутником на прогулянках.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото: Ірина Шелест