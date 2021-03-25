Синоптики розповіли, якою буде погода у квітні

У квітні синоптики прогнозують середню місячну температуру у межах багаторічних значень 8-11° тепла.Про це інформує Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається 8-11° тепла, в горах – 5-6° тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що також в межах середніх багаторічних значень.

Загалом середня місячна температура повітря квітня становить 7-11° тепла, в гірських районах – 2-6° тепла. Абсолютний мінімум температури повітря становить 6-16° морозу, в Карпатах та на північному сході до 17-22° морозу. Абсолютний максимум температури повітря – 26-33° тепла, в горах 21-22° тепла.

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