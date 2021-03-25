ОСТАННІ НОВИНИ

Синоптики розповіли, якою буде погода у квітні

Вероніка Рой

|

У квітні синоптики прогнозують середню місячну температуру у межах багаторічних значень 8-11° тепла.Про це інформує Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається 8-11° тепла, в горах – 5-6° тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що також в межах середніх багаторічних значень.

Загалом середня місячна температура повітря квітня становить 7-11° тепла, в гірських районах – 2-6° тепла. Абсолютний мінімум температури повітря становить 6-16° морозу, в Карпатах та на північному сході до 17-22° морозу. Абсолютний максимум температури повітря – 26-33° тепла, в горах 21-22° тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...