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На Самбірщині відремонтують 10 кілометрів автомобільної дороги

Юлія Осим

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Дорожники розпочали ремонт автомобільної дороги Чернихів – Садковичі у Самбірському районі. Відтинок шляху протяжністю 10 км планують відновити до кінця червня. Про це повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко у Facebook.

Наразі на дорозі розпушили старе покриття та влаштовують основу щебенево-піщаної суміші.

«Ця дорога сполучає дві державні магістралі Львів – Самбір-Ужгород та Мостиська –Самбір – Борислав. Пролягає через 10 населених пунктів і дозволить водіям без в’їзду в Самбір рухатись в сторону Рудок та інші населені пункти. Її ремонт практично на годину зменшить час в дорозі», – зазначив Юрій Бучко.

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Зазначимо, що цьогоріч також планують розпочати ремонт дороги Острів – Луки, яка продовжує напрямок Чернихів – Садковичі. На сьогодні тривають тендерні процедури. На відновлення цього шляху скерували 5 млн грн.

Окрім того, в області також розпочнуть капітальний ремонт гірських доріг Турка -Східниця і Турка –Лопушанка. Техніка там запрацює влітку.

На сьогодні також тривають роботи на автошляхах Стрілки-Новий Кропивки, Мшанець-Стрілки та Бориня Боберка.

Фото Юрія Бучка

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