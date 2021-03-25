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Львів’яни намагалися ввезти зі Стамбула контрабанду брендового одягу на 1,7 млн грн

Вероніка Рой

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У аеропорту «Львів» митники затримали двох львів’ян, котрі намагалися незаконно ввезти зі Стамбула (Туреччина) брендовий одяг на суму 1,7 млн грн. Про це інформує пресслужба Галицької митниці.

У двох громадян, які прибули в аеропорт «Львів», під час митного контролю виявили товар в обсягах, який, перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Зокрема, львів’яни, які прибули зі Стамбула, намагалась провезти понад 60 одиниць чоловічого та жіночого одягу. Це були спортивні костюми «Moncler», «Paul&Shark» та безрукавки «Dsquared2», «Louis Vuitton». Згідно з цінниками на одязі, їх загальна вартість становить 1,71 млн грн. В обох випадках львів’яни прямували смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчили, що не мають товарів, які підлягають оподаткуванню.

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Стосовно громадян складено протоколи за  ознаками порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України . Товари вилучено. Справи скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця

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