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71% українців переконані, що COVID – це штучно створений вірус

Вероніка Рой

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71% жителів України вважають, що коронавірус був створений штучно. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно із результатами опитування, 71% вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус. Натомість 19% опитаних вважають, що він виник природнім шляхом. Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, більшість переконана, що його зробили у результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%) та з метою зменшення кількості населення (40%).

Ще 17% вважають, що COVID зробили з метою створення економічної кризи, 16% – для заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми.

Крім цього, за рік зросла кількість тих, хто не погоджується з думкою, що коронавірус не страшніший ніж звичайний грип (з 54% до 59%). Одночасно зросла і кількість тих, хто дотримується протилежної думки (з 32 до 39%).

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Додамо, уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року. Експерти ВООЗ, котрі розслідують походження COVID в китайському місті Ухань, вважають, що найбільш вірогідною гіпотезою походження COVID-19 є передача вірусу від тварини до людини через «проміжну ланку».

Опитування проводилося з 18 по 19 березня 2021 року. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Всього було опитано 1500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

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