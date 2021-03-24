У Львові в трамваї помер чоловік

Зранку, 24 березня, у трамваї № 6 помер 66-річний чоловік. За попередньої інформацією чоловікові стало зле і водій відразу викликав швидку. На жаль, прибувши на місце події медики констатували смерть. Наразі поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомляє ЛКП «Львівелектротранс».

Нещасний випадок стався близько 07:40 год. у трамваї №6, що їхав до центру міста.

«За попередньою інформацією від родичів, раніше чоловік мав проблеми зі здоров’ям, переніс інфаркт та хворів цукровим діабетом. Коли чоловіку стало погано, водій одразу викликав карету швидкої медичної допомоги. На жаль, прибувши на місце події медики констатували смерть», – зазначають у ЛКП «Львівелектротранс».

Поліція з’ясовує обставини події.

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