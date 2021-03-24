Таємнича загибель В’ячеслава Чорновола. Експертиза не виключає добивання після ДТП

Комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що лідер лідер національно-визвольного руху В’ячеслав Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 1999 року, підтверджень інших версій загибелі наразі немає. Про це повідомив заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало пише Українська правда.

За словами Ярослава Туркала, експертиза, яка тривала майже два роки (31.01.2017 – 29.10.2018), встановила, що ушкодження, які було виявлено при судово-медичній експертизі тіла Чорновола та в ході експертизи решток при ексгумації «є такими, що сформувалися внаслідок травмування пасажира, що перебував у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою».

«Їхнє виникнення є переважно результатом дії масивного тупого предмета з переважаючою контактною поверхнею, яким могли бути деталі кузова (салону) до його деформації та в подальшому частини деформованого кузова автомобіля», – цитує Тракало висновок експертів.

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Підтвердження теорії, що Чорновіл був смертельно травмований вже після ДТП, зокрема версії про ушкодження кастетом, експертиза, відпрацювавши наявні матеріали, не знайшла, однак повністю її теж не виключає.

На запитання журналіста, чи означає це, що розслідування справи вичерпалося і є закритим, представник МВС відповів заперечно.

На уточнюючі запитання, на якій стадії перебуває зараз слідство, чи допитувався повторно водій КаМАЗу Володимир Куделя, чи проводилися якісь слідчі дії з ним, та стосовно перспектив розслідування Тракало зазначив зокрема, що під час проведення досудового розслідування Куделя В.М. неодноразово допитувався про обставини ДТП. Однак у подальшому від дачі показань відмовився, мотивуючи тим, що всі обставини події він повідомив раніше та нічого нового додати не може.

«Відповідно до вказівок Офісу генерального прокурора, наразі триває проведення допитів судових експертів, які проводили експертизи в кримінальному провадженні. На цей час досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні триває. Остаточного рішення в ньому не прийнято, оскільки триває проведення слідчих (розшукових) дій. Розслідування цієї справи не є легким з огляду на значний період часу, що минув з моменту трагедії. Когось із фігурантів уже немає в живих, тож слідчі працюють з тим матеріалом, який є, а його, на жаль, насправді не так багато. Але, безумовно, всі зацікавлені у тому, аби істина у цій справі була встановлена», – повідомив Ярослав Тракало.

Що відомо: В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст. Загинув у результаті автокатастрофи на 5 кілометрі траси Бориспіль – Золотоноша, вночі, 25 березня 1999 року. Автомобіль Чорновола врізався в КамАЗ з причепом, який розвертався посеред шосе.

На місці події загинули В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов, прессекретар лідера НРУ Дмитро Понамарчук був госпіталізований з важкими травмами.

Варто додати, що видимість в ту ніч була нормальна, отже водій Чорновола повинен був побачити вантажівку, що стояла посеред дороги.

Цікаво також, що аварія сталася за кілька місяців до президентських виборів в Україні, на яких Чорновіл міг стати ключовим суперником Леоніда Кучми.

26 березня 1999 року, коли на місці аварії ще працювали експерти, тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко заявив у ЗМІ, що єдина версія для слідства – випадкова ДТП.

За збігом фатальних обставин в автомобілі Чорновола буцімто не спрацювали подушки безпеки у автомобілі Toyota Corolla. Чому не співпадають свідчення у пасажирів і водія КАМАЗу. Сьогодні перевірити це не можливо, адже авто було знищено до завершення розслідування.

Оригінальний відеозапис з місця ДТП також зник, а розслідування ґрунтувалося на відредагованій копії. У схемі ДТП також неправильно вказані місця розташування авто. Пасажир КамАЗа, який після аварії першим підійшов до авто з Чорноволом, невдовзі несподівано помер.

Два свідки заявили, що одразу після ДТП біля КамАЗу не було Куделі, а він з’явився через деякий час збоку від вантажівки. Через це з’явилась навіть версія, що це не Куделя взагалі не був за кермом авто.

Колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша повідомляв, що Чорновола навмисно вбили спецоперацією – «Таран». Мало того, він вважає, що після зіткнення В’ячеслав Чорновіл був живий і його добивали. За його ж словами у Чорновола на потилиці знайшли чотири лінійних пошкодження, хоча позаду нього ніяких перешкод у салоні авто не було. Водночас характер ушкоджень свідчить, що вони отримані не в момент ДТП, а були завдані послідовно, після аварії.

Експерти також припускають, що смертельних травм Чорноволу та його водію було завдано кастетом, після ДТП.

Прояснити ситуацію міг би прес-секретар Чорновола Дмитро Понамарчук, який у момент ДТП сидів на задньому кріслі, однак він після удару втратив свідомість і нічого не бачив.

Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним вбивством.

У ніч на 2 червня 2011 року Генпрокуратура ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування.

У вересні 2013 року ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екслідера Народного Руху.

21 січня 2014 року Бориспільській міжрайонний суд закрив справу про загибель лідера РУХу В’ячеслава Чорновола. Було ухвалено рішення, що оскільки це не вбивство на замовлення і не політичне вбивство, а лише аварія, то термін дії покарання за цією справою складає 10 років, і оскільки він вже минув, справу було закрито.

Водночас у квітні 2014 року розслідування було знову поновлено.

31 січня 2017 року у провадженні призначили комплексну судово-медичну, медико-криміналістичну та автотехнічну експертизу. Її остаточного рішення немає досі.

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