Львівщина – серед лідерів з вакцинації проти COVID-19 за добу

За останню добу, 23 березня, в Україні вакцину від коронавірусу отримали понад 15 097 осіб. Серед лідерів за кількістю прощеплених опинилися Львівщина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, вакцину отримали 1 055 мешканців області. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська область та м. Київ.

Кількість щеплень, проведених у регіонах, за останню добу:

м. Київ – 1 330 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 120 щеплень;

Львівська область – 1 055 щеплень;

Черкаська область – 930 щеплень;

Київська область – 890 щеплень;

Вінницька область – 810 щеплень;

Сумська область – 810 щеплень;

Тернопільська область – 740 щеплень;

Івано-Франківська область – 712 щеплень;

Житомирська область – 700 щеплень;

Закарпатська область – 630 щеплень;

Полтавська область – 610 щеплень;

Херсонська область – 550 щеплень;

Рівненська область – 530 щеплень;

Одеська область – 520 щеплень;

Харківська область – 520 щеплень;

Миколаївська область – 470 щеплень;

Запорізька область – 430 щеплень;

Кіровоградська область – 400 щеплень;

Волинська область – 390 щеплень;

Хмельницька область – 240 щеплень;

Чернівецька область – 190 щеплень;

Луганська область – 120 щеплень;

Донецька область – 50 щеплень.

Загалом в Україні, станом на ранок 24 березня, провакциновано від СЩМШВ-19 137 026 людей. З них першу дозу 137 025 осіб, та одна особа завершила вакцинацію.

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Зазначимо, що щеплення проводилось 179 мобільними бригадами з імунізації та 341 пунктом щеплення.

Станом на 23 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 331 131 людина.

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