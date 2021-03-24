Львівщина – серед лідерів з вакцинації проти COVID-19 за добу

За останню добу, 23 березня, в Україні вакцину від коронавірусу отримали понад 15 097 осіб. Серед лідерів за кількістю прощеплених опинилися Львівщина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Так, вакцину отримали 1 055 мешканців області. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська область та м. Київ.
Кількість щеплень, проведених у регіонах, за останню добу:
- м. Київ – 1 330 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 120 щеплень;
- Львівська область – 1 055 щеплень;
- Черкаська область – 930 щеплень;
- Київська область – 890 щеплень;
- Вінницька область – 810 щеплень;
- Сумська область – 810 щеплень;
- Тернопільська область – 740 щеплень;
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Івано-Франківська область – 712 щеплень;
- Житомирська область – 700 щеплень;
- Закарпатська область – 630 щеплень;
- Полтавська область – 610 щеплень;
- Херсонська область – 550 щеплень;
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Рівненська область – 530 щеплень;
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Одеська область – 520 щеплень;
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Харківська область – 520 щеплень;
- Миколаївська область – 470 щеплень;
- Запорізька область – 430 щеплень;
- Кіровоградська область – 400 щеплень;
- Волинська область – 390 щеплень;
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Хмельницька область – 240 щеплень;
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Чернівецька область – 190 щеплень;
- Луганська область – 120 щеплень;
- Донецька область – 50 щеплень.
Загалом в Україні, станом на ранок 24 березня, провакциновано від СЩМШВ-19 137 026 людей. З них першу дозу 137 025 осіб, та одна особа завершила вакцинацію.
Зазначимо, що щеплення проводилось 179 мобільними бригадами з імунізації та 341 пунктом щеплення.
Станом на 23 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 331 131 людина.
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Юлія Осим