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Львівщина – серед лідерів з вакцинації проти COVID-19 за добу

Юлія Осим

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За останню добу, 23 березня, в Україні вакцину від коронавірусу отримали понад 15 097 осіб. Серед лідерів за кількістю прощеплених опинилися Львівщина. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, вакцину отримали 1 055 мешканців області. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська область та м. Київ.

Кількість щеплень, проведених у регіонах, за останню добу:

  • м. Київ – 1 330 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 120 щеплень;
  • Львівська область – 1 055 щеплень;
  • Черкаська область – 930 щеплень;
  • Київська область – 890 щеплень;
  • Вінницька область – 810 щеплень;
  • Сумська область – 810 щеплень;
  • Тернопільська область – 740 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 712 щеплень;
  • Житомирська область – 700 щеплень;
  • Закарпатська область – 630 щеплень;
  • Полтавська область – 610 щеплень;
  • Херсонська область – 550 щеплень;
  • Рівненська область – 530 щеплень;
  • Одеська область – 520 щеплень;
  • Харківська область – 520 щеплень;
  • Миколаївська область – 470 щеплень;
  • Запорізька область – 430 щеплень;
  • Кіровоградська область – 400 щеплень;
  • Волинська область – 390 щеплень;
  • Хмельницька область – 240 щеплень;
  • Чернівецька область – 190 щеплень;
  • Луганська область – 120 щеплень;
  • Донецька область – 50 щеплень.

Загалом в Україні, станом на ранок 24 березня, провакциновано від СЩМШВ-19  137 026 людей. З них першу дозу 137 025 осіб, та одна особа завершила вакцинацію.

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Зазначимо, що щеплення проводилось 179 мобільними бригадами з імунізації та 341 пунктом щеплення.

Станом на 23 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 331 131 людина.

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