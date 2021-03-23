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У гірській частині Львівщини відновили ремонт дороги протяжністю 18 км

Юлія Осим

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У гірському регіоні Львівщини відновили ремонт дороги Стрілки – Новий Кропивник. Протяжність шляху 18 км. У ЛОДА кажуть, що роботи планують завершити влітку цьогоріч. Про це повідомив заступник очільника області Юрій Бучко у Facebook.

Наразі дорожники проводять влаштування хідників у межах села Стрілки. Опісля влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетону.

Зазначимо, що на сьогодні відремонтовано 12,8 км автошляху.

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Дорорга проходить через населені пункти Стрілки, Топільниця, Тур’є до межі Старосамбірського та Дрогобицького районів. А також пролягає до села Недільне, де розміщена чимало туристичних об’єктів.

«Вона має важливе стратегічне значення, бо з’єднує напрямок Львів-Ужгород та гірські території з курортами Східниця,Трускавець. На цей рік на ремонтні роботи виділили понад 40 млн гривень», – зазначив Юрій Бучко.

Роботи за ці кошти планують завершити до кінця липня.

Фото Юрія Бучка

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