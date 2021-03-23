У гірській частині Львівщини відновили ремонт дороги протяжністю 18 км

У гірському регіоні Львівщини відновили ремонт дороги Стрілки – Новий Кропивник. Протяжність шляху 18 км. У ЛОДА кажуть, що роботи планують завершити влітку цьогоріч. Про це повідомив заступник очільника області Юрій Бучко у Facebook.

Наразі дорожники проводять влаштування хідників у межах села Стрілки. Опісля влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетону.

Зазначимо, що на сьогодні відремонтовано 12,8 км автошляху.

Реклама партнерів

Дорорга проходить через населені пункти Стрілки, Топільниця, Тур’є до межі Старосамбірського та Дрогобицького районів. А також пролягає до села Недільне, де розміщена чимало туристичних об’єктів.

«Вона має важливе стратегічне значення, бо з’єднує напрямок Львів-Ужгород та гірські території з курортами Східниця,Трускавець. На цей рік на ремонтні роботи виділили понад 40 млн гривень», – зазначив Юрій Бучко.

Роботи за ці кошти планують завершити до кінця липня.

Фото Юрія Бучка

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook