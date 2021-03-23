Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав допомоги більш ніж на мільйон.

В Україні відбулася безпрецедентна за масштабом і соціальною значущістю акція від Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ», лідера вітчизняного ритейлу – компанії «АТБ-Маркет» і фонду «Таблеточки». У межах проєкту «Мене це стосується. А тебе?» зібрано понад десять мільйонів гривень, які спрямували на цільову допомогу онкохворим дітям країни.

На більш ніж 20 тисячах кас супермаркетів «АТБ» у 24 областях України покупцям пропонували за символічну ціну (5 і 7 гривень) придбати акційні шоколадки та пакетики чаю. Ці «добрі» товари складно було не помітити, оскільки їх упакування прикрасили зірки шоу-бізнесу Ольга Полякова та DZIDZIO (Михайло Хома). У скарбничку благодійного проєкту також надходило по 0,5 грн. від вартості позначених спеціальними цінниками акційних товарів від партнерів.

Результат перевершив усі очікування – завдяки зусиллям «АТБ» і чуйності покупців вдалося зібрати 10 488 515 грн. Ці гроші вже спрямували на медикаменти (8,73 млн грн.), а також закупівлю новітнього медичного обладнання для онкологічних центрів країни. Значно збільшилися шанси на одужання у малят, які стійко борються за своє здоров’я у нашому Львові, а також Києві, Дніпрі, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах…

Наразі онкохворі діти, які лікуються у КЗЛОР “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр”, отримали допомоги більш ніж на мільйон гривень.

“Ми сприймаємо дитячу онкологію як соціальну проблему національного розмаху та активно працюємо над її подоланням. Допомога важкохворим дітям у лікарнях України – це не лише добра справа в сенсі моралі, але й інвестиція у розвиток та інфраструктуру всієї медицини та показник зрілості суспільства. Закликаємо всіх підтримувати благодійні ініціативи та вдячні благодійним фондам “Таблеточки” і “АТБ” за підтримку українських лікарень”, – коментує дитячий лікар-онколог Роман Кізима.

Станом на сьогодні під опікою партнера проєкту – благодійного фонду «Таблеточки» перебувають 400 малюків із 21 онкологічного відділення по всій Україні. Фонд допомагає онкохворим дітям з 2011 року. За час його роботи адресну допомогу одержали вже більш ніж 5000 родин. Маленький підопічний БФ «Таблеточки» став першим, кому в Україні провели трансплантацію клітин кісткового мозку від несімейного донора. Ця унікальна операція пройшла в 2020 році в клініці «Охматдит» і стала справжньою перемогою як для дитини, так і для вітчизняної медицини.

Найбільшій українській торговельній мережі вдалося об’єднати та згуртувати українське суспільство навколо рішення загальної серйозної проблеми.

«Це не перша благодійна акція, яку ми реалізуємо останнім часом. Але саме ця – особлива! І за масштабом її проведення, і за залученням до неї українських топзірок, а головне – за значенням цієї місії. Онкохворі діти потребують термінового лікування. Ми щиро вдячні всім партнерам, кожному покупцеві, хто не залишився осторонь, підтримував і брав активну участь у реалізації нашої загальної із благодійним фондом «Таблеточки» ініціативи. Допомагати сьогодні – це дійсно просто, особливо коли це стосується кожного з нас», – сказав голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

Благодійність в «АТБ» є пріоритетним напрямком разом із впровадженням інноваційних технологій і динамічним розвитком флагмана компанії – роздрібної мережі магазинів «АТБ-Маркет». Дотримуючись принципів соціально відповідального бізнесу, корпорація «АТБ» у 2017-му заснувала Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ», головним завданням якого є всебічна підтримка різних верств населення та допомога їм.

«Неймовірну суму зібрали для дітей українці, купуючи «добрі» товари в «АТБ» у всіх куточках країни. Ці кошти спрямовані на термінові потреби онкохворих дітей, зокрема на ліки. Від імені родин наших підопічних ми нескінченно вдячні кожному, хто приєднався до акції. Ви подарували онкохворим дітям найцінніше – можливість одужати», – підкреслила директор зі стратегічного партнерства фонду «Таблеточки» Світлана Пугач.

Тільки уявіть: щодня три українські родини дізнаються, що в їхньої дитини рак. Не секрет, що лікування онкологічних хвороб коштує вельми дорого. Далеко не кожна родина може собі дозволити препарати та необхідні процедури. Вітчизняна медсистема, основні сили якої вже рік як кинуті на боротьбу з пандемією, не завжди здатна надати дітям своєчасне лікування. Карантинні обмеження минулого року та закриття кордонів зробили недоступними для онкохворих малят життєво необхідні імпортні препарати. Замінити їх було неможливо. Збільшувало проблему те, що хіміотерапія, яка вбиває ракові клітки, завдає шкоди імунітету. Організм стає набагато більш уразливим для будь-яких вірусів та інфекцій.

Проте рак теж можна перемогти. Завдяки мільйонам українців, які підключилися до акції, проведеної в «АТБ», «Мене це стосується! А тебе?», наймаленькі наші громадяни одержали шанс відновити здоров’я, а це найцінніше та найважливіше у житті.

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Дитячі онкоцентри України, які отримали допомогу від «АТБ» і фонду «Таблеточки»:

Київський обласний онкологічний диспансер (1 039 057,15 грн.). Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (1 028 208,55 грн.). Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня (653 116,79 грн.). Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня (567 739,01 грн.). Полтавська дитяча міська клінічна лікарня (478 203,22 грн.). Рівненська обласна дитяча лікарня (389 834,28 грн.). Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня (142 139,81 грн.). Київський міський центр дитячої нейрохірургії (129 452,00 грн.). Черкаський обласний онкологічний диспансер (26 529,10 грн.). Національна дитяча лікарня МОЗ України «Охматдит» (5 541 206,4 грн.).

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