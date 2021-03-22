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На Львівщині відремонтують ще 5 км автошляху, що веде до кордону з Польщею

Юлія Осим

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На Львівщині продовжили торік розпочатий ремонт дороги Рава-Руська – Гайок. Наразі техніка працює на ділянці між селами Реклинець та Рокети. Цьогоріч планують відновити 5 км покриття. Про це повідомив у Facebook заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Ще 5 км на ділянці від Великих Мостів до Реклинця відремонтували минулого року. Загальна протяжність дороги – 19 км, а вартість усіх робіт – 40 млн грн.

Поки дорожники розпушують старе покриття, опісля влаштують ЩПС та асфальтобетон.

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«Цей автошлях є важливим, бо сполучає автомобільні дороги державного значення Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Ковель – Володимир-Волинськ-Червоноград – Жовква та Львів – Радехів – Луцьк, а також веде від міжнародного пункту пропуску Рава-Руська – Гребене», – зазначив Юрій Бучко.

Фото Юрія Бучка

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