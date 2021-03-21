З початку року на Львівщині в пожежах загинуло 24 людини

З початку 2021 року у Львівській області виникло 468 пожежа, в яких загинуло 24 людини. Такі дані наводить ДСНС Львівщини.

«З початку року на території області виникло 468 пожеж, на яких виявлено 24 загиблі особи та 24 травмованих. Підрозділами ДСНС на пожежах врятовано 29 осіб», – йдеться у повідомленні

Протягом останньої доби на Львівщині стало 8 пожеж, з них 1 – сухої трави. На пожежах травмовано 1 особу.

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