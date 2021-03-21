Тиждень на Львівщині почнеться з нічних морозів та снігу

У понеділок, 22 березня, на Львівщині прогнозують нічні заморозки, а вдень можливий мокрий сніг. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Можливий сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий обіцяють туман, а на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° морозу, а вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

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