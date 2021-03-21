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На Львівщині падає народжуваність і зростає смертність

Вероніка Рой

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Демографічна ситуація у Львівській області погіршується. Лише впродовж січня 2021 року населення області скоротилося майже понад 1 800 осіб. Такі дані Головного управління статистики у Львівській області

Чисельність населення у Львівській області станом на 1 лютого 2021 року становила 2 млн 495 тис. осіб. Упродовж січня 2021 року чисельність населення зменшилася на 1853 особи внаслідок переважання кількості померлих над кількістю народжених у 2,3 рази.

За даними статистики, лише упродовж січня міське населення скоротилось на 894 особи, сільське – на 959 осіб (у січні 2020 року – відповідно на 449 та 647 осіб). На 1 лютого 2021 року чисельність міського наявного населення становила 1 млн 525 тис. осіб, сільського – 970 тис. осіб.

У січні 2021 року в області народилось 1451 немовля, що на 572 дитини (на 28,3%) менше, ніж у січні 2020 року. Кількість померлих в області порівняно з січнем 2020 року збільшилась на 258 осіб, тобто на 8,6% і становила 3271 особу.

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За причинами смерті перше місце посіли хвороби системи кровообігу (58,8% від усієї кількості померлих у січні), друге – новоутворення (10,2%), третє – коронавірусна інфекція COVID – 19 (7,9%).

На 100 випадків смертей припало 44 живонароджених дитини.

Також упродовж січня 2021 року зареєстровано 654 одруження, що на 21 (на 3,1%) менше відносно січня 2020 року.

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