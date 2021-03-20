У Львові розшукують безвісти зниклого чоловіка

У Львові оголосили у розшук 33-річного чоловіка, який вийшов з дому та пропав. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

33-річний Артур Атоян 17 березня близько 9 год. вийшов з дому та не повернувся. Чоловік проживає на вулиці Лінкольна.

Прикмети: ріст 175 см, очі карі, волосся чорне.

Був одягнений: куртка оливкового кольору, штани під тактичні, коричневого кольору.

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Всіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять звертатись по тел. +380976972608 або 102.

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Фото: пошуково-рятувальна асоціація