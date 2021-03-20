Пухнастий Одін та привітний Чіко. 6 вихованців ЛКП «Лев» шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати шість собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Одін, 2 роки

Місце відлову: вул. Миколайчука

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Пухнастий ведмедик, який не знає, що таке сумувати. Завжди готовий до спілкування та з великим задоволенням подарує вам хороший настрій.

Чіко, 2 роки

Місце відлову: вул.Поліська

Цей маленький хлопчина має чудовий характер та привітно відноситься до всіх, ким би ви не були. Абсолютно ручний метис пекінеса – ідеальний варіант для квартири.

Кайлі (1 рік) і Клео (1 рік)

Місце відлову: вул.Надійна

Дві сестрички, які чудово доповнюють одна одну. Товариська Клео та зворушлива Кайлі люблять кожну хвилину проводити разом і дуже сумують, коли їх розлучають. Шукаємо для них спільний двір.

Йохан, 1 рік

Місце відлову: вул.Таджицька

Цей добродушний та розумний юнак виріс на вулиці. Втім попри це, він не тримає ні на кого зла та був би дуже вдячний за теплий куточок у вашій домівці.

Альма, 4 роки

Місце відлову: вул.Рівенська

Скромна собачка, яка тільки починає свій шлях довіри до людей. Вона готова соціалізуватися та відкривати для себе цей світ з іншої сторони.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото: Ірина Шелест