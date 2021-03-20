ОСТАННІ НОВИНИ

Пухнастий Одін та привітний Чіко. 6 вихованців ЛКП «Лев» шукають домівку

Вероніка Рой

|

Львів’ян просять допомогти прилаштувати шість собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Одін, 2 роки

Місце відлову: вул. Миколайчука

Реклама партнерів

Пухнастий ведмедик, який не знає, що таке сумувати. Завжди готовий до спілкування та з великим задоволенням подарує вам хороший настрій.

Чіко, 2 роки

Місце відлову: вул.Поліська

Цей маленький хлопчина має чудовий характер та привітно відноситься до всіх, ким би ви не були. Абсолютно ручний метис пекінеса – ідеальний варіант для квартири.

Кайлі (1 рік) і Клео (1 рік)

Місце відлову: вул.Надійна

Дві сестрички, які чудово доповнюють одна одну. Товариська Клео та зворушлива Кайлі люблять кожну хвилину проводити разом і дуже сумують, коли їх розлучають. Шукаємо для них спільний двір.

Йохан, 1 рік

Місце відлову: вул.Таджицька

Цей добродушний та розумний юнак виріс на вулиці. Втім попри це, він не тримає ні на кого зла та був би дуже вдячний за теплий куточок у вашій домівці.

Альма, 4 роки

Місце відлову: вул.Рівенська

Скромна собачка, яка тільки починає свій шлях довіри до людей. Вона готова соціалізуватися та відкривати для себе цей світ з іншої сторони.

Зазначимо,  ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Ірина Шелест

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...