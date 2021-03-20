На Львівщині створять словник українських аналогів популярних англіцизмів

Департамент освіти і науки Львівської ОДА працює над створенням словника українських аналогів популярних англіцизмів. Про це йдеться на Facebook-сторінці департаменту.

Наразі створено робочу групу, яка створюватиме цей словник. До неї увійшли філологи, перекладачі, мовознавці та педагоги.

«Ми часто стикаємось із непоодинокими випадками використання англіцизмів, які варто замінити на українські аналоги. Аби порадити собі з цими англіцизмами, ми залучили справжніх професіоналів. Разом напрацюємо гідну альтернативу іншомовним словам, яку запропонуємо до використання наших освітнім закладам», – розповіла керівник управління інновацій департаменту освіти Ольга Котовська.

Словник хочуть створити також в електронному варіанті. Для місткого відображення першопочаткового значення слова, над словником також працюватимуть вчені, які добре знають педагогічну термінологію та досвідчені перекладачі англійської мови.

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Майбутній науково-популярний педагогічний навчальний словник міститиме також коротке тлумачення кожного терміну.

«Робоча група працюватиме над словником слів широкого використання, можуть бути окремі вузькоспеціалізовані поняття, але назагал це має бути для всіх. На курсах підвищення кваліфікації для педагогів ми можемо такі терміни від них зібрати, адже вони безпосередньо із ними працюють. Таким чином будемо розуміти, з яким обсягом роботи ми матимемо справу», – переконана заступниця директора з науково-педагогічної роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Наталія Пастушенко.

Опитування щодо найбільш популярних англіцизмів організують також серед студентів.

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