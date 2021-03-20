Кабмін візьме на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації

Кабінет міністрів України в повному обсязі готовий взяти на себе відповідальність у випадку непередбачених наслідків вакцинації від COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера», передає «Інтерфакс-Україна».

«Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. Насамперед це стосується компенсації заподіяної шкоди», – сказав Степанов.

За його словами, це вимога виробників і шлях, яким йшли інші країни, які хочуть мати доступ до певних вакцин.

«У першу чергу, йдеться про мРНК-вакцини. Це ті вакцини, які є інноваційними», – наголосив міністр.

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Він зазначив, що українські громадяни «не залишаться один на один» (з наслідками вакцинації, – ред.).

«Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях», – підсумував Степанов.

За словами міністра, в разі непередбачених результатів вакцинації через певний період, які приведуть до можливої інвалідності, держава візьме на себе відповідальність за компенсацію в повному обсязі.

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