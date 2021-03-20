ОСТАННІ НОВИНИ

Кабмін візьме на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації

Вероніка Рой

|

Кабінет міністрів України в повному обсязі готовий взяти на себе відповідальність у випадку непередбачених наслідків вакцинації від COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера», передає «Інтерфакс-Україна».

«Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. Насамперед це стосується компенсації заподіяної шкоди», – сказав Степанов.

За його словами, це вимога виробників і шлях, яким йшли інші країни, які хочуть мати доступ до певних вакцин.

«У першу чергу, йдеться про мРНК-вакцини. Це ті вакцини, які є інноваційними», – наголосив міністр.

Реклама партнерів

Він зазначив, що українські громадяни «не залишаться один на один» (з наслідками вакцинації, – ред.).

«Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях», – підсумував Степанов.

За словами міністра, в разі непередбачених результатів вакцинації через певний період, які приведуть до можливої інвалідності, держава візьме на себе відповідальність за компенсацію в повному обсязі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...