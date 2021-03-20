Якою буде погода у Львові 21 березня

У неділю, 21 березня, у Львові прогнозують сонячну погоду та до 7 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

У неділю львів’янам прогнозують сонячну погоду, опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 6-8 градусів морозу. Натомість вдень повітря прогріється до 7 градусів тепла.

21 березня вночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.Вітер південно-західний 5-10 м/с.

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