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«Барком-Кажани» вчетверте виграли Кубок України з волейболу

Вероніка Рой

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Львівська волейбольна команда «Барком-Кажани» перемогла на Кубку України, що проходив у Городку на Хмельниччині. Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

У боротьбі за трофей волейболістам зі Львова протистояла команда «Житичі» з Житомира. Перемогу у двох сетах вибороли суперники львів’ян, однак у трьох інших «Барком-Кажани» стали переможцями. Таким чином львів’яни стали переможцями Кубку України.

Кубок України «Кажани» виборювали вже тричі: у 2017, 2018 та 2019 роках. Торік львівські волейболісти стали бронзовими призерами.

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