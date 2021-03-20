«Барком-Кажани» вчетверте виграли Кубок України з волейболу

Львівська волейбольна команда «Барком-Кажани» перемогла на Кубку України, що проходив у Городку на Хмельниччині. Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

У боротьбі за трофей волейболістам зі Львова протистояла команда «Житичі» з Житомира. Перемогу у двох сетах вибороли суперники львів’ян, однак у трьох інших «Барком-Кажани» стали переможцями. Таким чином львів’яни стали переможцями Кубку України.

Кубок України «Кажани» виборювали вже тричі: у 2017, 2018 та 2019 роках. Торік львівські волейболісти стали бронзовими призерами.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.