Україна вимагатиме від іноземців обов’язковий ПЛР-тест при в’їзді в країну, – Степанов

Україна зробить обов’язковою умовою в’їзду іноземців в країну наявність у них ПЛР-тесту на коронавірус. Про це повідомив 19 березня під час «години запитань» до уряду у Верховній Раді міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає hromadske

Такий тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону. Нині МОЗ винесло такі зміни на розгляд уряду.

«Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест за 48 годин», – каже Степанов.

Нагадаємо, у Євросоюзі планують запровадити «паспорти вакцинації» для в’їзду іноземців та подорожей громадян країн-членів. Нещодавно там визначилися з їхніми функціями та вмістом своїх паспортів вакцинації проти коронавірусу.

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Планується, що країни-члени ЄС отримають право видавати іноземцям сертифікати вакцинації, зокрема й тим людям, які були щеплені незатвердженими в Євросоюзі вакцинами (китайськими, російськими тощо).

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко переконував, що якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безплатну довідку онлайн у два кліки.

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