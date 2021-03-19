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Україна піднялась у рейтингу найщасливіших країн

Ольга Денисяка

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Україна посіла 110 місце у рейтингу найщасливіших країн світу за версією World Happiness Report 2021, передає УП.

Загалом до переліку включено 149 країн. Очолила цей перелік Фінляндія, згодом йде Данія та Швейцарія.

Варто зауважити, що у порівнянні з торішнім показником, Україна піднялась на 13 позицій.

У 2020 році Україна обіймала в рейтингу 123 сходинку.

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Під час формування рейтингу враховуються наступні показники:

  • ВВП на душу населення;
  • соціальна підтримка;
  • очікувана тривалість життя;
  • щирість людей;
  • сприйняття корупції.

Фінляндія очолює цей рейтинг вчетверте поспіль. У ТОП-10 найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.

Найнижчий індекс щастя у Республіки Руанда, Зімбабве та Афганістану.

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