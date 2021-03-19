Україна піднялась у рейтингу найщасливіших країн

Україна посіла 110 місце у рейтингу найщасливіших країн світу за версією World Happiness Report 2021, передає УП.
Загалом до переліку включено 149 країн. Очолила цей перелік Фінляндія, згодом йде Данія та Швейцарія.
Варто зауважити, що у порівнянні з торішнім показником, Україна піднялась на 13 позицій.
У 2020 році Україна обіймала в рейтингу 123 сходинку.
Під час формування рейтингу враховуються наступні показники:
- ВВП на душу населення;
- соціальна підтримка;
- очікувана тривалість життя;
- щирість людей;
- сприйняття корупції.
Фінляндія очолює цей рейтинг вчетверте поспіль. У ТОП-10 найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.
Найнижчий індекс щастя у Республіки Руанда, Зімбабве та Афганістану.
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Ольга Денисяка