У додатку «Дія» з'явиться послуга сплати податків для ФОП, – Мінцифри

Цьогоріч навесні Міністерство цифрової трансформації запустить послугу сплати податків та автоматичну реєстрацію фізичної особи-підприємця у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму «Україна 30», цитує пресслужба відомства.

«Навесні ми запускаємо послугу сплати податків у застосунку «Дія». Процес буде займати декілька кліків. Жодних черг, стресу та контактів з держустановою. Податкова у декілька кліків – це нова реальність для підприємців. Це ще один наш продукт, який створює екосистему для країни підприємців», – сказав Федоров.

Так, у «Дії» можна буде задекларувати власні доходи та сплатити податки і збори для ФОП — єдиний податок та єдиний соціальний внесок.

У Міністерстві зазначають, що подати декларацію можна буде «у кілька кліків». «Дія» автоматично підтягне інформацію про рахунок установи та суми обов’язкових зборів до сплати — як от ЄСВ. А для розрахунку ЄП вам залишиться лише внести суму доходу.

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