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Ліну Костенко хочуть висунути на Нобелівську премію

Вероніка Рой

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Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує для номінації на Нобелівську премію з літератури у 2022 році українську поетесу Ліну Костенко.Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенію Кравчук.

«Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко», – повідомила Кравчук.

Ліна Костенко –  українська письменниця, поетеса-шістдесятниця. Лауреатка Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989).

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У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. Авторка поетичних збірок «Над берегами вічної ріки», «Неповторність», «Сад нетанучих скульптур», роману у віршах «Маруся Чурай», поеми «Берестечко». У 2010 році опублікувала перший прозовий роман «Записки українського самашедшого», що став одним із лідерів продажу серед українських книжок у 2011 році.

Ліна Костенко також є почесною професоркою Києво-Могилянської академії та почесною докторкою Львівського та Чернівецького університетів.

Додамо, Ліна Костенко 19 березня святкує свій 91 день народження.

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