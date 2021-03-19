Ейджизм порушує права мільйонів людей у світі, – ООН

Упередження та дискримінація за віком (ейджизм) широко поширені в усьому світі й зачіпають мільйони людей похилого та молодого віку. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.

«Ейджизм стосовно молодих і літніх людей широко поширений, не визнається, не викликає заперечень і має далекосяжні наслідки для нашої економіки та суспільства», – сказала помічниця генерального секретаря Департаменту з економічних і соціальних питань ООН Марія-Франческа Спатолізано.

Основний посил нового звіту ООН полягає в тому, що «ми можемо й повинні запобігати ейджизму і що навіть невеликі зрушення в тому, як ми думаємо, відчуваємо та діємо щодо віку й старіння, принесуть користь людям і суспільству».

У звіті цитується опубліковане минулого року опитування за участю 83 034 осіб у 57 країнах, яке показало, що половина респондентів дотримується «помірно або сильних вікових установок».

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У 202-сторінковому звіті також йдеться, що реакція на пандемію COVID-19 показала, наскільки поширений ейджизм – літні й молоді люди стереотипні в публічному дискурсі та в соціальних мережах, а в деяких випадках вік використовується як єдиний критерій під час доступу до медичної допомоги і рятувальної терапії, а також до фізичної ізоляції.

«У міру того, як країни прагнуть оговтатися від пандемії, люди різного віку будуть продовжувати стикатися з різними формами ейджизму. У молодих робітників може бути ще менше шансів отримати роботу. Літні працівники можуть стати мішенню для скорочення штату. Ранжування у медичному обслуговуванні виключно за віком обмежить право людей похилого віку на медичну допомогу», – попередили в ООН.

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