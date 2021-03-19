Десятеро «галичанок» зіграють за вихід на чемпіонат світу з гандболу

19 березня жіноча збірна України з гандболу стартує у відбірковому турнірі до чемпіонату світу. За підсумками ігор, що триватимуть до 21-го березня у Люксембурзі, визначаться дві найкращі команди, які вийдуть до плей-офф відбору. Зі 16-ти збірниць – десятеро зі львівського гандбольного клубу «Галичанка». Про це інформує пресслужба клубу.

Зокрема у збірній зіграють чинні гандболістки «Галичанки» – воротарки Марія Гладун і Вікторія Салтанюк, польові гравці Мар’яна Маркевич, Тетяна Поляк, Діана Дмитришин, а також нещодавні «випускниці» львівської команди, які сьогодні представляють закордонні клуби: екскапітан «галичанок» Наталія Савчин з румунської «Глорії-2018», Леся Смолінг і Наталія Воловник з польського «Стоіслав Кошалін», Наталія Стрюкова з білоруського «Гомеля» та Ірина Стельмах з російської «Астраханочки». До того ж, Лесю Смолінг було обрано капітаном команди.

«Склад визначали передусім за досвідченістю гравців. Взяли легіонерів, взяли гравців «Галичанки», які багато грали у Єврокубку цього сезону», – розповів головний тренер збірної Борис Чижов в інтерв’ю для сайту Федерації гандболу України.

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Додамо, що ще двоє гандболісток «Галичанки» – Анастасія Мелекесцева та Ірина Прокоп’як готувалися до відбіркового турніру, пройшли навчально-тренувальні збори зі збірною у Києві, однак до остаточної заявки не потрапили.

19 березня збірна України зіграє зі Словаччиною (початок – 18:00), 20 березня – з Люксембургом (19:00), а 21 березня – з Ізраїлем (16:30).

Усі матчі транслюватимуть на сайті Федерації гандболу України.

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Фото: пресслужба “Галичанки”