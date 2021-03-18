Львівщина до кінця березня отримає 50 нових «швидких»

До кінця березня регіони України отримають понад 400 нових автомобілів швидкої допомоги. Зокрема, Львівська область отримає найбільше «швидких» – 50 автомобілів. Наказ про розподіл автомобілів швидкої допомоги підписав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

До кінця березня 416 «швидких» мають бути відправлені в регіони, відповідно до договорів, укладених Державним підприємством «Медичні закупівлі України».

273 автомобілі – типу В. Це стандартні лінійні «швидкі», найпоширеніші у використанні. Ще 143 автомобілі – типу С. Це так звані реанімобілі, особливо потрібні в час пандемії COVID-19.

«Загальна сума коштів, витрачена з державного бюджету на закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, – 728 мільйонів гривень. Комплектація обладнання уперше здійснена за стандартом Євросоюзу», – розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

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Загалом нові автомобілі швидкої допомоги отримають 19 областей України. Львівщина отримає найбільше «швидких» – 50 автомобілів.

Нині в Україні, за наявними офіційними даними, працює 2947 автомобілів екстреної медичної допомоги. З них приблизно 700 – з терміном експлуатації більше як 10 років, понад 1600 – 5–10 років.

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