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Директори держпідприємств отримуватимуть мільйонні премії за сприяння приватизації

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До 1,25 мільйона гривень премії будуть отримувати директори держпідприємств за сприяння приватизації своїх об’єктів, пише Ліга.закон.

Кабінет Міністрів України постановою від 17 березня 2021 р. № 210 вніс зміни до типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, та до Постанови № 859, яка регулює умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств.

Надалі на керівників державних підприємств чекає винагорода за сприяння процесу приватизації об’єкта. Під сприянням розуміють виконання завдань органу приватизації, зокрема за забезпечення збереження вартості активів об’єкта приватизації, недопущення зростання його боргових зобов’язань, забезпечення проведення у разі необхідності у визначені строки інвентаризації та переоцінки активів тощо.

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Максимальний розмір такої винагороди – 1,25 млн грн.

ФДМУ повинен у двомісячний строк внести зміни до контрактів, укладених з керівниками підприємств, що перебувають у державній власності

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