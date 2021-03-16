У Львові відкрили лабораторію технології штучного інтелекту

У Львівському національному університеті імені Івана Франка відкрили освітньо-наукову лабораторію технологій штучного інтелекту (АІ). Серед основних завдань лабораторії – аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту. Про це інформує Міністерство та комітет цифрової трансформації України.

Найближчим часом такі лабораторії з’являться й в інших університетах України – у Запоріжжі, Харкові та Одесі.

«Створення ще однієї лабораторії технології штучного інтелекту в Україні – це важливий стратегічний крок, який наближає нас до цифровізації кожної галузі. Серед основних завдань лабораторії – аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту. Уже зараз в ній ведуться роботи щодо Self Driving Car, аналізу поведінки людини з даних потокових відео, машинного та глибокого навчання. Лабораторія буде використовувати результати досліджень у сферах медицини, охорони довкілля та розумних технологій», – повідомив Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загалом тут проводитимуть дослідження в галузі АІ – машинного навчання, глибокого навчання, комп’ютерного зору, опрацювання природної мови, розумних роботів, віртуальної реальності тощо.

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Лабораторія також сприятиме розвитку нових освітніх програм у галузі ІТ, зокрема High Performance Computing, Software Engineering (напрямок «Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту»). У планах також відкриття нової освітньої програми з технологій штучного інтелекту.

Крім того, Мінцифра розробила каталог освітніх програм для вступників університетів з інформацією про підготовку фахівців у галузі штучного інтелекту. У каталозі — аналіз даних, машинне навчання, комп’ютерний зір, розпізнавання образів, обробка природної мови. Заклади вищої освіти можуть знайти аналогічні програми, партнерів-роботодавців, меценатів та студентів.

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