ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відкрили лабораторію технології штучного інтелекту

Вероніка Рой

|

У Львівському національному університеті імені Івана Франка відкрили освітньо-наукову лабораторію технологій штучного інтелекту (АІ). Серед основних завдань лабораторії – аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту. Про це інформує Міністерство та комітет цифрової трансформації України.

Найближчим часом такі лабораторії з’являться й в інших університетах України – у Запоріжжі, Харкові та Одесі.

«Створення ще однієї лабораторії технології штучного інтелекту в Україні – це важливий стратегічний крок, який наближає нас до цифровізації кожної галузі. Серед основних завдань лабораторії – аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту. Уже зараз в ній ведуться роботи щодо Self Driving Car, аналізу поведінки людини з даних потокових відео, машинного та глибокого навчання. Лабораторія буде використовувати результати досліджень у сферах медицини, охорони довкілля та розумних технологій», – повідомив Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загалом тут проводитимуть дослідження в галузі АІ – машинного навчання, глибокого навчання, комп’ютерного зору, опрацювання природної мови, розумних роботів, віртуальної реальності тощо.

Реклама партнерів

Лабораторія також сприятиме розвитку нових освітніх програм у галузі ІТ, зокрема High Performance Computing, Software Engineering (напрямок «Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту»). У планах також відкриття нової освітньої програми з технологій штучного інтелекту.

Крім того, Мінцифра розробила каталог освітніх програм для вступників університетів з інформацією про підготовку фахівців у галузі штучного інтелекту. У каталозі — аналіз даних, машинне навчання, комп’ютерний зір, розпізнавання образів, обробка природної мови. Заклади вищої освіти можуть знайти аналогічні програми, партнерів-роботодавців, меценатів та студентів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...