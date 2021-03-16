Службовий собака митників винюхав 800 нарковмісних таблеток

На кордоні з Польщею службовий собака Галицької митниці на ім’я Тедді винюхав у посилках 800 таблеток трамадолу з вмістом наркотичних засобів. Про це інформує пресслужба Галицької митниці.

Поштові відправлення надійшли в Україну з європейських країн. Під час митного контролю у підрозділі «Львів-поштовий» кокер-спанієль по кличці Тедді спрацював на три посилки. В усіх посилках, згідно з деклараціями, пересилали товари домашнього вжитку.

Однак серед них були виявлені таблетки, обіг яких в Україні обмежено. Товар намагались ретельно приховати у взутті, пластиковій ємності, памперсах. Загалом вилучено 808 таблеток трамадолу з вмістом наркотичних засобів.

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Митники додають, що цьогоріч це вже п’ята знахідка Тедді. Раніше він знаходив таблетки із забороненими препаратами та картриджі з канабісом.

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Фото: Галицька митниця