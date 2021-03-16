На Львівщині прогнозують сильний вітер та мокрий сніг

У середу, 17 березня, синоптики на Львівщині прогнозують сильний вітер, також можливий мокрий сніг. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра в області очікується хмарна погода. Можливий мокрий сніг, а також слабке налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця.

Температура вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, а вдень – 0-5°тепла. Вітер північний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15–20 м/с, хуртовини.

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