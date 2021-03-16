Як купити квіти у Львові за декілька хвилин

Сьогодні купити квіти у Львові можна за декілька хвилин з будь-якої точки міста. Достатньо всього лише замовити букет в інтернет-магазині, і кур’єр привезе омріяний подарунок у той же день за умови, якщо зробити замовлення завчасно.

Якщо ви не знаєте, який саме букет подарувати, професійні флористи допоможуть з вибором і порадять найкращий варіант з можливих. Чи це буде несподіваний сюрприз, чи букет до великої дати, в одному можна бути впевненим, квіти будуть доставлені вчасно, а композиція буде вишуканою і свіжою.

Чому краще скористатися послугами інтернет-магазинів

Наразі більшість угод укладається за допомогою інтернету, це стосується не тільки квітів, а й сучасного ринку товарів загалом. Перехід в онлайн не можна назвати несподіваним, майже всі придбання зручніше робити в мережі і квіти не є винятком. Ось лише малий перелік причин, чому замовляти доставку квітів на великих майданчиках вигідніше, ніж традиційний похід на квітковий ринок.

Економія коштів – коли ви робите придбання в мережі, наприклад, за допомогою сервісу Flowers.ua, ви уникаєте посередників. Інтернет-магазини співпрацюють напряму із великими постачальниками, не витрачають кошти на оренду приміщень і можуть постачати свіжі квіти у той самий день.

Зручність – вам не потрібно стояти у великих чергах, обирати з букетів, які залишились, або їхати в іншу частину міста, щоб купити бажаний букет.

Економія часу – наразі майже у кожного в кишені є смартфон, за допомогою якого можна замовити букет, чи квіти у коробці цілодобово і з будь-якого міста країни. Достатньо усього лише завантажити офіційний додаток Flowers.ua з Google Pay або App Store. До того ж, завдяки функції трекінга, ви можете в режимі онлайн відслідковувати статус замовлення або побачити, де зараз перебуває кур’єр із вашим подарунком.

Широкий вибір – на відміну від звичайних квіткових базарів або магазинів, в інтернеті представлені майже всі відомі букети, квіткові композиції і засоби оплати замовлення. Проблема відсутності бажаного товару вже не актуальна, бо у мережі ви можете знайти все, що потрібно і навіть більше.

Гарантія якості – купуючи троянди або букет квітів в коробках (flowers.ua/ua/cvety_v_korobke), ви можете бути впевнені у тому, що вони довго житимуть і радуватимуть очі коханої. Ваше замовлення формується в день покупки і просто не встигне зав’яти за жодних обставин.

Індивідуальний підхід – кожен клієнт повинен відчувати себе особливим. Якщо ви замовляєте букет у великому сервісі, то ставлення завжди буде відповідним. Окрім можливості цілодобового замовлення і формування унікального букету по бажанню чи фото, служба підтримки завжди на зв’язку, щоб відповісти на всі ваші питання.

Квіти в коробці

Якщо вам здається, що простого букета буде замало, або бажаєте чимось здивувати кохану, то варто замислитися над замовленням квітів у коробці. Першим дарувати в шляпній коробці букет придумав ще письменник Бернард Шоу. За декілька сторіч красива традиція досить міцно прижилася в сучасності.

Особливо ефектно виглядає букет із 51 чи 101 трояндою в красивій обгортці. Композицію завжди можна доповнити невеличкими подарунками, наприклад, плюшевим ведмедиком, чи романтичною листівкою. Флористи також обробляють композицію спеціальним матеріалом, який дає можливість квітам довго залишатися живими і не в’янути.

Здивуйте кохану незвичайним подарунком на день народження, річницю чи просто у гарну весняну днину.

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