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У Львові розшукують зниклу 86-річну бабусю

Вероніка Рой

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У Львові оголосили в розшук зниклу 86-річну жінку. Пенсіонерка має розлади пам’яті. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

86-річна Тамара Сташкова (Лісина) проживає у Залізничному районі Львова, вул. Комарова – Сорохтея. Востаннє жінку бачили о 10:30 ранку 14 березня.

Прикмети: зріст 150-160 см, сивий колір волосся, до плечей, зазвичай зібране в хвостик, очі сірі, вставні щелепи, на шиї ледь помітний шрам після видалення щитовидної залози. Жінка була одягнена швидше за все в домашній одяг (верхній одяг вдома та взуття). Має розлади пам’яті, розмовляє лише російською мовою.

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Волонтери зауважують, що раніше жінка ходила до церкви на вул. Чернівецькій. Відтак небайдужих просять звертати увагу на вокзали, зупинки електричок, автостанції.

За наявністю інформації телефонуйте за номерами +380976972608 або 102.

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