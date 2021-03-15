У будинку мешканця Львівщини організували цех з виробництва фальсифікату алкоголю

У Львівській області правоохоронці викрили виробництво фальсифікованого алкоголю. Під час обшуків було вилучено 4,5 тонни спирту вартістю майже 300 тисяч гривень.

У прокуратурі Львівщини повідомили, що виробництво фальсифікованого алкоголю із підробленими марками акцизного податку налагодили кілька мешканців Львівської області. Виготовляли фальсифікат в будинку одного із зловмисників.

За даними СБУ у Львівській області, як сировину вони використовували спирт та спиртосуміші сумнівної якості. Товар комерсанти реалізовували через роздрібні торговельні мережі Львівщини.

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Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях на території Радехівського, Кам’янка-Бузького районів Львівської області.

«У ході обшуків в оселях осіб, причетних до протиправної діяльності, а також у місцях зберігання, виробництва та реалізації спиртовмісної продукції та транспортних засобах вилучено: майже 4,4 т спирту, 18 л спиртосуміші, орієнтовною вартістю на чорному ринку близько 300 тис грн, а також готівку в сумі 320 тис грн, майже 11 тис доларів США та 2 тис євро», – інформують у прокуратурі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам та обрання їм запобіжних заходів. Встановлюється причетність до скоєння цих кримінальних правопорушень інших осіб. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

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Фото: прокуратура