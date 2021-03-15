На Львівщині – штормове попередження. Прогнозують дощ з мокрим снігом

У вівторок, 16 березня, на Львівщині прогнозують штормове попередження. На території області можливий дощ з мокрим снігом, а температура повітря становитиме максимум 6 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий дощ, місцями з мокрим снігом. По півдню території – значний мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Температура вночі становитиме від 3° морозу до 2º тепла, а вдень – 1-6º тепла.Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

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