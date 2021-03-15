Митрополит Епіфаній: «Великий піст – це нагода поставити життя на «стоп-кадр» і побачити, що в ньому не так»

Глава Православної Церкви України Митрополит Епіфаній про значення Великого посту для кожного християнина:

«Розпочалася Свята Чотиридесятниця, період Великого посту, що готує нас до гідної й усвідомленої зустрічі свята Воскресіння Христового, приводить нас до духовного зцілення, зміцнення, оновлення. Піст – це свідома, вільна справа кожної людини, без примусу і загрози, але варто всім знати, що це великий дар для всіх християн, неабияка користь для здоров’я духовного й тілесного, а також невичерпні можливості для змін на краще.

Торік Великий піст і свято Пасхи припали на першу хвилю пандемії. Тоді ми вперше зіткнулися з викликом поширення небезпечної хвороби, а також зі страхом перед епідемією, який часом швидше за вірус поширювався у людських серцях. З Божою допомогою ми подолали паніку, проте боротьба з хворобою ще триває. На сьогодні маємо вже третю хвилю пандемії і нові виклики: зруйновані плани, обмежений простір, нестача живого спілкування, втома від заборон і нових обов’язків виснажила вже багатьох. Пандемія похитнула не лише фізичне, а й психічне, душевне здоров’я людей. Як наслідок – збільшення кількості самогубств, розпаду сімей, проявів насильства, ворожнечі, агресії…

Що ми можемо зробити, як захиститися? Щосили укріплювати наш духовний фронт – вірою, молитвою, надією! Не дамо вірусу нас зламати, зневіритись. Споконвічна боротьба добра зі злом триває. І ми маємо можливості перемогти зло – принаймні у собі, у своїй душі, а відтак допомогти любов’ю й своїм ближнім, рідним, тим, хто поруч. Потрібно лише зупинитися на мить, поставити калейдоскоп життя на «стоп-кадр», побачити, що в ньому не так, і виправити це.

Період Великого посту найкращий час для цього. Піст – це не про дієту, це не стільки стримання від їжі, як стримання від гріхів, боротьба з пристрастями. Ми постуємо тілесно задля того, щоби було легше постувати духовно, щоби змістити акцент з кількості на якість, з форми – на зміст. Піст – це про шлях до духовної сили, до звільнення від зайвого, шкідливого, до переосмислення і примирення, віднайдення у собі сил змінитися на краще й рухатися вперед.

Головне – відкрийте свої серця. Боляче – не бійтеся заплакати, страшно – не мовчіть, сумно – не приховуйте, радісно – діліться, є змога – допомагайте іншим. Церква разом із кожним із вас, завжди готова допомогти, розрадити, вислухати, заспокоїти. У наших храмах молитва за ближніх лине до Бога повсякчас. Адже Господь є життєдайним Джерелом тієї наснаги, яка зараз так усім нам необхідна. Нехай Бог благословить нас на спасительний шлях Великого посту, що стане гарною нагодою для позитивних змін у нашому житті».