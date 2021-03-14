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Львівщина – лідер за розвитком малого та середнього бізнесу

Юлія Осим

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На сьогодні Львівська область займає першість в Україні за динамікою надходжень до бюджету єдиного податку. Відтак, в області найкраще з-поміж усіх регіонів розвивається малий та середній бізнес. Про це повідомили у департаменті фінансів ЛОДА.

За січень-лютий поточного року Львівщина лідирує за наповненістю бюджету єдиного податку порівняно з аналогічним період в Україні торік.

«Цей податок в основному і сплачують представники малого і середнього бізнесу. І за обсягом він другий в нашій області після податку на доходи фізичних осіб. Оцініть: загалом по державі за січень-лютий досягнуто приросту надходжень єдиного податку на 9,8 %, а в нашій області – на 17,1 %)», – йдеться у повідомленні.

Натомість у профільному департаменті зазначають, що заради досягнення успішних показників в одних напрямках доводиться поступатися в інших. Зокрема, враховуючи, що платники єдиного податку звільняються від сплати до бюджету інших основних податків і платежів (ПДФО, плата за землю тощо), динаміка області за цими податками таки поступається загальноукраїнській.

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