Латвійська авіакомпанія відновлює рейс до Львова

Латвійська авіакомпанія airBaltic відновлює польоти в Україну. Перший рейс Рига-Київ планується 17 березня. До Льова перевізник літатиме з червня. Про це повідомляється на сайті компанії.

Після річної перерви airBaltic перезапускає рейси в Україну. Загалом компанія здійснбюватиме польоти у три міста – Київ, Одесу та Львів.

Першим рейс Рига-Київ стартує 17 березня та виконуватиметься двічі на тиждень, а з 28 березня – три рази.

З 2 травня поновляться перельоти за маршрутом Рига-Одеса, які виконуватимуться п’ять разів на тиждень.

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Зі Львова до Риги рейси здійснюватимуться з 3 червня двічі на тиждень.

На сьогодні airBaltic регулярно літає з Києва до Вільнюса.