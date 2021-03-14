ОСТАННІ НОВИНИ

Латвійська авіакомпанія відновлює рейс до Львова

Юлія Осим

|

Латвійська авіакомпанія airBaltic відновлює польоти в Україну. Перший рейс Рига-Київ планується 17 березня. До Льова перевізник літатиме з червня. Про це повідомляється на сайті компанії.

Після річної перерви airBaltic перезапускає рейси в Україну. Загалом компанія здійснбюватиме польоти у три міста – Київ, Одесу та Львів.

Першим рейс Рига-Київ стартує 17 березня та виконуватиметься двічі на тиждень, а з 28 березня – три рази.

З 2 травня поновляться перельоти за маршрутом Рига-Одеса, які виконуватимуться п’ять разів на тиждень.

Реклама партнерів

Зі Львова до Риги рейси здійснюватимуться з 3 червня двічі на тиждень.

На сьогодні airBaltic регулярно літає з Києва до Вільнюса.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...