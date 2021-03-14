Для пільговиків встановили граничну вартість путівок на курорти і санаторії

В Україні визначили граничну вартість путівок на лікувальні курорти та санаторії для окремих пільгових категорій громадян у 2021 році. Про це повідомили у профільному департаменті соцзахисту населення Львівської ОДА.

Мінсоцполітики встановило відповідні ліміти за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, зокрема:

Особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства – 8 316 (462) грн. без ПДВ;

Особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку з числа осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства – 25 165 (719) грн. без ПДВ;

Громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 6 966 (387) грн. з ПДВ.

Зазначимо, що відповідний наказ профільного міністерства був зареєстрований у Мін’юсті 4 березня.

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