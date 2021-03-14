ОСТАННІ НОВИНИ

Для пільговиків встановили граничну вартість путівок на курорти і санаторії

Юлія Осим

|

В Україні визначили граничну вартість путівок на лікувальні курорти та санаторії для окремих пільгових категорій громадян у 2021 році. Про це повідомили у профільному департаменті соцзахисту населення Львівської ОДА.

Мінсоцполітики встановило відповідні ліміти за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, зокрема:

  • Особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства – 8 316 (462) грн. без ПДВ;
  • Особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку з числа осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства – 25 165 (719) грн. без ПДВ;
  • Громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 6 966 (387) грн. з ПДВ.

Зазначимо, що відповідний наказ профільного міністерства був зареєстрований у Мін’юсті 4 березня.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...