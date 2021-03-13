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У Стрию потяг переїхав жінку: поліція просить допомогти встановити особу

Юлія Осим

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Трагедія сталася вранці 13 березня у Стрию на Львівщині. Електропоїзд на смерть збив жінку. Поліція просить допомогти встановити особу. Про це повідомила поліцейська Стрийського відділення поліції Ольга Марцинюк у Facebook.

Наїзд стався о 6:58, коли загибла переходила колію неподалік вокзалу.

«Ймовірно, жінка жила на одній з вулиць мікрорайону «Новий світ«. Вік її приблизно 65-70 років, сиве волосся, одягнена була у чорно-біле пальто, чорні чоботи, колготи червоного кольору», – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці просять усіх, кому відома якась інформація, допомогти вставноити особу загиблої. Звертатися потрібно до Стрийського районного управління поліції або телефонувати на оперативну лінію«102».

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