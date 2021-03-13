"Слуга народу" створила політраду: до складу увійшли п'ятеро міністрів

Політична сила “Слуга народу” на партійному з’їзді утворила політраду та затвердила новий стату. До скалуд нового органу увійшли нардепи та деякі члени Кабміну. Про це повідомляє УП.

До складу політради партії, зокрема, увійшли народні депутати Давид Арахамія, Артем Культенко, Роман Коптєлов, Олена Шуляк, Галина Янченко, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук, Михайло Радуцький.

Також її членами стали віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Загалом, до політради мають увійти 73 члени, 62 з яких обрав з’їзд у суботу. Ще 11 місць, за словами голови партії Олександра Корнієнка, згідно з новим статутом, “зможуть доукомплектувати в процесі”.

Також “слуги” ухвалили новий статут. Відповідно до нього, у складі партії буде два великих керівних органи – політична рада, яку безпосередньо формує з’їзд партії, і національна рада громад. Аналогічна структура буде повторюватися на регіональному рівні.

Разом з тим, партія планує передбачити у своєму складі систему секретарів. У “Слузі народу” мають намір створювати первинні осередки, які зможуть ініціювати перед обласними організаціями питання відкликання депутатів місцевих рад.

Також передбачено оновлений підхід до прийому в членство партії. З цією метою будуть створені номінаційні комітети, які проводитимуть співбесіди з претендентами.

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