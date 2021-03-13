Окупанти на Донбасі вбили українського військового

Упродовж доби російські збройні формування 14 разів порушили режим припинення воню. Внаслідок обістрілів поблизу Мар’їнки загинув український боєць. Про це повідомили у пресслужбі ООС.

Військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Також опкупанти відкривали вогонь неподалік населеного пункту Південне, де обстріляли українські позиції з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок цього, один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

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Поблизу Старогнатівки російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських бійців з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски– ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік населеного пункту Гнутове загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

Окрім того, станом на ранок 13 березня зафіксовано 4 порушення режиму тиші біля населеного пункту Піски.

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