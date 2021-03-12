Вакцина проти COVID Novavax, яку чекає Україна, ефективна до 96%

Вакцина проти COVID-19 від американської компанії Novavax на 96% ефективна проти оригінального штаму коронавірусу і на 86% проти британського штаму, який вже виявили в Україні. Сукупно ефективність препарату Novavax становить 90%. Про це повідомляє Reuters з посиланням на виробника, передає УП.

В Україну мають поставити 15 млн доз цієї вакцини з липня 2021 року.Компанія-виробник заявила, що вакцина також на 100% ефективна проти тяжкого перебігу хвороби або смертей від COVID-19.

Проти південноафриканського штаму коронавірусу вакцина Novavax захищає на 55% людей без ВІЛ, але все ж повністю запобігає важким захворюванням.

Водночас ефективність щеплення у ПАР, де проводили дослідження щодо південноафриканського штаму, знизилася приблизно до 49%, коли в аналіз додали дані ВІЛ-позитивних учасників.

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Novavax – це вакцина, яка містить крихітні частинки, зроблені з вирощеної в лабораторії версії шипоподібного білка, який є на поверхні коронавірусу.

Коли людині вводять вакцину, її імунна система визначає білкові частинки як чужорідні і виробляє захист проти них.

Нагадаємо, наразі в Україні проводять щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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