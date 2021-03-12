У світі не фіксували жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу, – ВООЗ

У світі від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу не фіксували випадків смерті від жодного з наявних препаратів. Станом на 9 березня ввели уже понад 268 мільйонів доз. Такою заяву у Всесвітній організації охорони здоров’я відреагували на те, що низка країн ЄС призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через побічні ефекти, передає Громадське.

У ВООЗ кажуть, що такі рішення країни ухвалили як запобіжний захід, поки триває повне розслідування. Водночас в організації наголошують, що переваги вакцинації як і раніше переважують ризики від можливих побічних ефектів. У ВООЗ також зазначають, що препарат можна і надалі використовувати, поки триває розслідування випадків ускладнень після щеплення.

Нині організація вивчає поточні звіти про вакцину AstraZeneca. Як тільки вона отримає повне уявлення про ці побічні ефекти, результати та будь-які зміни поточних рекомендацій обіцяє негайно оприлюднити.

Зазначимо, Данія оголосила, що на 14 днів припинить використання вакцини AstraZeneca/Oxford як запобіжний захід після повідомлення про одну смерть, а також – про утворення тромбів у людей, яких щепили цим препаратом. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я країни заявили, що рано говорити про взаємозв’язок між побічними реакціями та вакциною AstraZeneca.

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Згодом про аналогічну заборону оголосили в Норвегії та Ісландії. В Італії заборонили робити щеплення конкретною партією вакцини. В Таїланді відклали початок вакцинації препаратом AstraZeneca.

Раніше рішення призупинити щеплення вакциною AstraZeneca також ухвалили Естонія, Латвія, Литва, Люксембург. Країни розслідуватимуть, чи справді цей препарат впливає на згущення крові.

Після таких рішень AstraZeneca вирішила скоротити кількість постачань вакцини у Європу. До кінця березня виробник планує доставити 30,1 млн доз препарату, хоча раніше планував доставити 40 млн доз до кінця березня.

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