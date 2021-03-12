У Львові збили пішохода, який перебігав дорогу

У Львові на вулиці Шевченка пішохід перебігаючи вулицю на червоний колір світлофора влаштував ДТП. Відео інциденту опублікувала патрульна поліція Львівщини.

Як видно із відео, пішохід порушуючи правила дорожнього руху фактично влетів під авто. Дивом усе обійшлося без фатальних травм.

«Пішохід вибачився перед водієм, якому пошкодив авто і пішов геть. Керманич вирішив не висувати претензій. Але робіть висновки з відео і будьте обачні», – коментують правоохоронці.

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