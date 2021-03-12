Львівщина – серед лідерів в Україні за народжуваністю у лютому

Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де цьогоріч у лютому зареєстрували найбільше малюків. В останній місяць зими в області народилося понад 1 500 дітей. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Протягом лютого в Україні відділами ДРАЦС зареєстровано, за оперативними даними, 22 179 народжень малюків. Найбільше малюків з’явились на світ у таких регіонах України:

м. Київ – 2233 дітей;

Одеська область – 1603 дітей;

Дніпропетровська область – 1600 дітей;

Львівська область – 1558 дітей;

Харківська область – 1310 дітей.

У Мін’юсті нагадують, що батьки повинні зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного місяця від дня її народження.

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Крім того, із січня 2020 року в Україні запроваджено сервіс «єМалятко», який дає українським батькам можливість без бюрократії за однією заявою отримати від держави базові послуги, пов’язані з народженням дитини.

У лютому 2021 року цією послугою скористались 13 904 батьків новонароджених малюків. Найбільше комплексним сервісом «єМалятко» скористались у таких областях:

Чернівецька область – 95% (403 з 426 дітей зареєстровано через «єМалятко»);

Рівненська область – 93% (689 з 744 дітей);

Львівська область – 91% (1142 з 1259 дітей);

Черкаська область – 90% (459 з 511 дітей);

Тернопільська область – 88% (497 з 566 дітей).

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