Посадовець Пустомитівської райради вимагав 15 тис. доларів за будівництво автомийки

Директора комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро об’єднаних громад» Пустомитівської районної ради викрили на хабарі. Посадовець вимагав 15 000 доларів США за дозвіл на будівництво автомийки.

У прокуратурі Львівщини інформують, що службовець вимагав від громадянина України хабар у сумі 15 000 доларів США за видачу дозволу на будівництво автомийки на об’їзній дорозі Львова. Також за ці кошти він обіцяв погодження необхідних дозвільних документів керівництвом Управління патрульної поліції у Львівській області.

Директора комунального підприємства затримали під час одержання чергового траншу хабара – 7000 доларів США. Всього він встиг одержати 8800 доларів США.

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За даними Державного бюро розслідувань, підозрюваний – директор комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро об’єднаних громад» Пустомитівської районної ради.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, скерування до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Фото: прокуратура, ДБР