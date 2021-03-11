Вийшов з дому та пропав: на Львівщині розшукують зниклого чоловіка

На Львівщині поліцейські оголосили в розшук 44-річного чоловіка, котрий майже три тижні тому вийшов з дому та не повернувся. Про це інформує Сокальське відділення поліції.

44-річний Богдан Ющак, житель житель села Свитазів Сокальського району, 20 лютого 2021 року пішов з дому та не повернувся. Відтак поліцейські оголосили чоловіка у розшук.

Прикмети:ріст 170 см, волосся темне, коротко стрижене із залисинами.

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Був одягнений: сині джинси, чорна куртка, чорні туфлі.

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Фото: поліція